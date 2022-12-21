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Число детей, погибших из-за войны войны, растет: подробности от ювенальных прокуроров

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Украина, Среда 21 декабря 2022 16:52
Число детей, погибших из-за войны войны, растет: подробности от ювенальных прокуроров Фото: количество погибших в течение декабря детей выросло (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

С 5 декабря 2022 года число пострадавших от войны детей выросло на 20 человек, семеро погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В целом, как отмечают ювенальные прокуроры Офиса, более 1313 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 21 декабря 2022 года официальное число детей-жертв составляет 450, раненых - 863. По сравнению с данными по состоянию на 5 декабря число пострадавших выросло на 20 человек, погибших - на 7 человек. Кроме того, количество пропавших детей увеличилось на 2, депортированных - на 1041 ребенка, найденных - на 447, возвращено домой в Украину - 11 детей.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Число детей, погибших из-за войны войны, растет: подробности от ювенальных прокуроров

Больше всего за время полномасштабного вторжения России в Украину пострадало детей в Донецкой области - 428, Харьковской - 267, Киевской - 117, Николаевской - 80, Запорожской - 78, Херсонской - 74, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 34.

Из-за бомбардировок и обстрелов российскими агрессорами по состоянию на 21 декабря повреждено 3126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.

Вчера, 20 декабря, РБК-Украина сообщало, что Украина вернула троих детей, незаконно вывезенных из Харьковской области в Россию.

Напомним, что недавно оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край РФ, используя как повод "оздоровление" детей.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты на захваченных территориях Украины создают пыточные для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.

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