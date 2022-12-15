Оккупанты снова вывезли детей с захваченных территорий Украины

Как пишет ЦНС, недавно оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северонецка в Ставропольский край РФ, используя как повод "оздоровление" детей. При этом продолжаются тотальные медобследования украинских детей, чтобы направить их на принудительное лечение в так называемые детские лагеря.

"Конечно, это выглядит как благие намерения, но на самом деле "оздоровление" - это лишь основание для вывоза детей в РФ и дальнейшей промывки мозгов", - говорится в сообщении Центра.

По данным ЦНС, детей потом не возвращают родителям, пока те сами не приедут за ними. А дальше семью не выпускают назад, потому что на временно оккупированных территориях Украины россияне ввели военное положение.

"В лучшем случае, детям в лагере просто объясняют, что Украина развязала эту войну, а перед детьми выступают известные российские актеры, спортсмены и блогеры, использующие свой "авторитет" в пропагандистских целях", - подчеркивает ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает родителей быть внимательными и просит их уехать с временно оккупированных территорий, чтобы не становиться заложником врага.