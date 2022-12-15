Оккупанты снова вывезли детей с захваченных территорий Украины
Российские оккупанты продолжают под разными предлогами депортировать украинских детей на территорию Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как пишет ЦНС, недавно оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северонецка в Ставропольский край РФ, используя как повод "оздоровление" детей. При этом продолжаются тотальные медобследования украинских детей, чтобы направить их на принудительное лечение в так называемые детские лагеря.
"Конечно, это выглядит как благие намерения, но на самом деле "оздоровление" - это лишь основание для вывоза детей в РФ и дальнейшей промывки мозгов", - говорится в сообщении Центра.
По данным ЦНС, детей потом не возвращают родителям, пока те сами не приедут за ними. А дальше семью не выпускают назад, потому что на временно оккупированных территориях Украины россияне ввели военное положение.
"В лучшем случае, детям в лагере просто объясняют, что Украина развязала эту войну, а перед детьми выступают известные российские актеры, спортсмены и блогеры, использующие свой "авторитет" в пропагандистских целях", - подчеркивает ЦНС.
Центр национального сопротивления призывает родителей быть внимательными и просит их уехать с временно оккупированных территорий, чтобы не становиться заложником врага.
Вчера, 14 декабря, РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты на захваченных территориях Украины создают пыточные для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.
Кроме того, оккупанты пытаются как можно быстрее провести паспортизацию местных жителей на временно оккупированных территориях Украины, полагая, что это оправдает захват ими этих регионов.
Недавно РБК-Украина сообщало, что войска РФ на временно оккупированных территориях пытаются с помощью подкупа привлечь людей пенсионного возраста к сотрудничеству.
С 1 января на оккупированных территориях Луганской области враг собирается вывести из обращения гривну. Ранее мы сообщали об аналогичном преступном решении оккупантов в Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.