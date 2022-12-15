ua ru
Чт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты снова вывезли детей с захваченных территорий Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 15 декабря 2022 15:26
Оккупанты снова вывезли детей с захваченных территорий Украины Фото: оккупанты вывезли 40 украинских детей из Лисичанска и Северодонецка (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты продолжают под разными предлогами депортировать украинских детей на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как пишет ЦНС, недавно оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северонецка в Ставропольский край РФ, используя как повод "оздоровление" детей. При этом продолжаются тотальные медобследования украинских детей, чтобы направить их на принудительное лечение в так называемые детские лагеря.

"Конечно, это выглядит как благие намерения, но на самом деле "оздоровление" - это лишь основание для вывоза детей в РФ и дальнейшей промывки мозгов", - говорится в сообщении Центра.

По данным ЦНС, детей потом не возвращают родителям, пока те сами не приедут за ними. А дальше семью не выпускают назад, потому что на временно оккупированных территориях Украины россияне ввели военное положение.

"В лучшем случае, детям в лагере просто объясняют, что Украина развязала эту войну, а перед детьми выступают известные российские актеры, спортсмены и блогеры, использующие свой "авторитет" в пропагандистских целях", - подчеркивает ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает родителей быть внимательными и просит их уехать с временно оккупированных территорий, чтобы не становиться заложником врага.

Вчера, 14 декабря, РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты на захваченных территориях Украины создают пыточные для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.

Кроме того, оккупанты пытаются как можно быстрее провести паспортизацию местных жителей на временно оккупированных территориях Украины, полагая, что это оправдает захват ими этих регионов.

Недавно РБК-Украина сообщало, что войска РФ на временно оккупированных территориях пытаются с помощью подкупа привлечь людей пенсионного возраста к сотрудничеству.

С 1 января на оккупированных территориях Луганской области враг собирается вывести из обращения гривну. Ранее мы сообщали об аналогичном преступном решении оккупантов в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Донбасс Оккупированные территории
NEWS
"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне
"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне
DAILY
В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны
Юлия Акимовакорреспондент В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны