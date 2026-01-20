ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты заявили о "захвате" Новоплатоновки на Харьковщине: что происходит на самом деле

Харьковская область, Вторник 20 января 2026 18:28
UA EN RU
Оккупанты заявили о "захвате" Новоплатоновки на Харьковщине: что происходит на самом деле Иллюстративное фото: в Харьковской области продолжаются бои (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская пропаганда распространяет слухи о "захвате" села Новоплатоновка Харьковской области. Это - очередной фейк врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

В ЦПД заявили, что информацию о "захвате" Новоплатоновки на Купянском направлении распространяют российские Telegram-каналы и пророссийские "военкоры".

Оккупанты заявили о &quot;захвате&quot; Новоплатоновки на Харьковщине: что происходит на самом делеФото: Новоплатоновка на карте (скриншот)

"На самом деле, эти сообщения не соответствуют действительности. Новоплатоновка находится под контролем Вооруженных Сил Украины, сообщили в 10-м армейском корпусе ВСУ", - подчеркнули в Центре.

Там добавили, что при помощи таких вбросов россияне хотят создать иллюзию успеха и деморализовать украинское общество.

Фейки россиян

Напомним, россияне регулярно лгут о своих успехах на фронте.

В частности, в декабре они заявляли о том, что взяли под контроль село Новоданиловка Запорожской области. Но позже украинские защитники обнародовали видео, как они берут в плен россиян под этим же селом.

Также в декабре российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупанты "захватили" Волчанск и Покровск. Но там до сих пор продолжаются бои.

Недавно в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали о том, что россияне пытаются прорваться в северную часть Покровска, но украинские защитники сдерживают врага.

Украинские военные уточняли, что россияне отправляют на штурмы малые группы. Также бои продолжаются и в районе населенных пунктов, которые находятся неподалеку от Покровска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Война в Украине Фейки
Новости
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Аналитика
Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины