Окупанти заявили про "захоплення" Новоплатонівки на Харківщині: що відбувається насправді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram .

Там додали, що за допомогою таких вкидів росіяни хочуть створити ілюзію успіху і деморалізувати українське суспільство.

"Насправді, ці повідомлення не відповідають дійсності. Новоплатонівка перебуває під контролем Збройних Сил України, повідомили в 10-му армійському корпусі ЗСУ", - підкреслили в Центрі.

У ЦПД заявили, що інформацію про "захоплення" Новоплатонівки на Куп'янському напрямку поширюють російські Telegram-канали та проросійські "воєнкори".

Фейки росіян

Нагадаємо, росіяни регулярно брешуть про свої успіхи на фронті.

Зокрема, у грудні вони заявляли про те, що взяли під контроль село Новоданилівка Запорізької області. Але пізніше українські захисники оприлюднили відео, як вони беруть у полон росіян під цим же селом.

Також у грудні російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти "захопили" Вовчанськ і Покровськ. Але там досі тривають бої.

Нещодавно в 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли про те, що росіяни намагаються прорватися в північну частину Покровська, але українські захисники стримують ворога.

Українські військові уточнювали, що росіяни відправляють на штурми малі групи. Також бої тривають і в районі населених пунктів, які розташовані неподалік від Покровська.