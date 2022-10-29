Оккупанты заявили о "высадке десанта" ВСУ в районе Запорожской АЭС: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram гауляйтера Запорожской области Владимира Рогова.

При этом Рогов, ссылаясь на "слова очевидцев", заявил, что в оккупированном Энергодаре якобы ВСУ, которых он называет не иначе как "боевиками Зеленского" "предприняли попытку высадки десанта в районе Запорожской АЭС".

Как пишут "РИА Новости", якобы "попытку высадки десанта" в районе Запорожской АЭС "удалось отбить" и "противник понес потери и отступил".