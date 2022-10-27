РФ начала незаконное строительство на Запорожской АЭС

Россия начала незаконное строительство на территории Запорожской атомной электростанции. МАГАТЭ в срочном порядке необходимо проверить несогласованный с Украиной процесс.

Об этом заявил и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Госатомрегулирование уже обратилось к МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию", - отметил Кориков.

По его словам, Россия проводит какое-то строительство на Запорожской АЭС, но у Украины нет информации, что именно там происходит.