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РФ начала незаконное строительство на Запорожской АЭС

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Киев, Четверг 27 октября 2022 18:01
РФ начала незаконное строительство на Запорожской АЭС Фото: РФ начала незаконное строительство на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия начала незаконное строительство на территории Запорожской атомной электростанции. МАГАТЭ в срочном порядке необходимо проверить несогласованный с Украиной процесс.

Об этом заявил и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Госатомрегулирование уже обратилось к МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию", - отметил Кориков.

По его словам, Россия проводит какое-то строительство на Запорожской АЭС, но у Украины нет информации, что именно там происходит.

Ранее мы писали, что глава МАГАТЭ намерен обратиться в Совбез ООН по поводу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Также напомним, что страны "Большой семерки" официально призвали Россию вывести свои войска с территории ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины, а также вернуть всех похищенных сотрудников.

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