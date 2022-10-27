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Ситуация на ЗАЭС нестабильная, но беспрерывное энергоснабжение есть, - МАГАТЭ

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Четверг 27 октября 2022 22:41
Ситуация на ЗАЭС нестабильная, но беспрерывное энергоснабжение есть, - МАГАТЭ Иллюстративное фото: в МАГАТЭ рассказали о ситуации на Запорожской АЭС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Иван Носальский

Ситуация с энергетической безопасностью Запорожской АЭС остается нестабильной, но в последние дни станция обеспечена беспрерывным энергоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, уже десять дней ЗАЭС получала электроэнергию, которая необходима для охлаждения реактора и других основных функций по обеспечению безопасности, напрямую и без перебоев от национальной энергосистемы. Кроме того станцию обеспечили резервным питанием.

Гросси отметил, что ситуация с электроснабжением станции все равно остается уязвимой, поскольку функционирует только одна внешняя линия электропередач 750 кВ из четырех.

Он добавил, что хотя за последнюю неделю не было обстрелов ЗАЭС, военные действия вблизи станции продолжаются.

"Сейчас абсолютно не время для самоуспокоения. Ситуация может резко измениться в любой момент", - подчеркнул Гросси.

Напомним, ранее стало известно, что Россия начала незаконное строительство на территории Запорожской атомной электростанции.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
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