ВСУ под Запорожьем захватили редкий российский БТР вместе с экипажем (видео)

Фото: ВСУ под Запорожьем захватили российский БТР вместе с экипажем (GettyImages)

Украинским военным удалось захватить российский БТР вместе с экипажем, который теперь пополнит обменный фонд. Это произошло на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского мэра Ивана Федорова.