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Окупанти заявили про "висадку десанту" ЗСУ в районі Запорізької АЕС: що відомо

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Запоріжжя, Субота 29 жовтня 2022 12:16
Окупанти заявили про "висадку десанту" ЗСУ в районі Запорізької АЕС: що відомо Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 29 жовтня, десант ЗСУ нібито намагався "висадитися" у районі Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram гауляйтера Запорізької області Володимира Рогова.

При цьому Рогов, посилаючись на "слова очевидців", заявив, що в окупованому Енергодарі нібито ЗСУ, яких він називає не інакше як "бойовиками Зеленського", "прийняли спробу висадки десанту в районі Запорізької АЕС".

Як пишуть "РИА Новости", нібито "спробу висадки десанту" в районі Запорізької АЕС "вдалося відбити" і "противник зазнав втрат і відступив".

Як повідомлялось, ситуація з енергетичною безпекою Запорізької АЕС залишається нестабільною, але останніми днями станція забезпечена безперервним енергопостачанням.

До того ж ЗСУ вдалося захопити російський БТР разом з екіпажем, який тепер поповнить обмінний фонд. Це трапилось на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, Росія розпочала незаконне будівництво на території Запорізької АЕС.

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