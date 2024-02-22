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Оккупанты нанесли удар по частному сектору в Херсонской области. Есть погибший

Херсонская область, Четверг 22 февраля 2024 11:18
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Оккупанты нанесли удар по частному сектору в Херсонской области. Есть погибший Фото: в результате обстрела РФ по частному сектору в Херсонской области есть погибший (GettyImsges)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты утром 22 февраля совершили очередной обстрел по территории Херсонской области. В результате атаки захватчиков по частному сектору погиб местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"Утром 22 февраля российские военные обстреляли село Львов Бериславского района. Предварительно атаковали артиллерийским оружием", - говорится в сообщении.

В результате попадания снаряда по территории частного дома погиб 59-летний мужчина.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона", - подытожили в прокуратуре.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск.

В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Кафиры атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.

Ситуация на Херсонском направлении по состоянию на 22 февраля

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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Херсонская область
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