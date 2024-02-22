Оккупанты нанесли удар по частному сектору в Херсонской области. Есть погибший

Фото: в результате обстрела РФ по частному сектору в Херсонской области есть погибший (GettyImsges)

Оккупанты утром 22 февраля совершили очередной обстрел по территории Херсонской области. В результате атаки захватчиков по частному сектору погиб местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"Утром 22 февраля российские военные обстреляли село Львов Бериславского района. Предварительно атаковали артиллерийским оружием", - говорится в сообщении. В результате попадания снаряда по территории частного дома погиб 59-летний мужчина. "Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона", - подытожили в прокуратуре. Ситуация в Херсоне и области Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года. В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Кафиры атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.