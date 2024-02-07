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В Херсонской области в результате обстрелов трое пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии

Среда 07 февраля 2024 18:18
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В Херсонской области в результате обстрелов трое пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии Фото: в Херсонской области в результате обстрелов трое пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии (t.me/phogovua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали населенные пункты Херсонского района. В результате ударов три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной прокуратуры.

Враг нанес удары по селам Токаревка и Молодежное, а также поселку Зеленовка. В результате обстрелов трое гражданских получили ранения: мужчины 56 и 62 лет, а также 47-летняя женщина.

"Все они доставлены в больницу. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, женщина - среднем", - пишет пресс-служба.

Прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Фото: в Херсонской области в результате обстрелов трое пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии (t.me/phogovua)

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 6 февраля, россияне совершили 37 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 150 снарядов с применением артиллерии, минометов, РСЗО, БпЛА и авиации. По Херсону "прилетело" 32 снаряда.

Враг попал

  • в жилые кварталы населенных пунктов области;
  • предприятие и гаражный кооператив в Херсоне; птицефабрику и магазин в Херсонском районе; агропредприятие в Бериславском районе.

В результате ударов есть погибший, также трое получили ранения.

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