Окупанти завдали удару по приватному сектору в Херсонській області. Є загиблий

Окупанти вранці 22 лютого здійснили черговий обстріл по території Херсонської області. Внаслідок атаки загарбників по приватному сектору загинув місцевий мешканець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

"Вранці 22 лютого російські військові обстріляли село Львове Бериславського району. Попередньо атакували артилерійською зброєю", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучання снаряду по території приватного будинку, загинув 59-річний чоловік.

"Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону", - підсумували в прокуратурі.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ.

Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.