Ситуация на фронте сегодня 22 февраля

Украинские военные отбили 19 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 3 пунктам управления противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

От авиационных ударов пострадали :

Меловое, Ольховатка, Григорьевка, Колодезное, Митрофановка, Петропавловка Харьковской области ;

; Макеевка, Белогоровка Луганской области ;

; Лиман, Свято-Покровское, Северск, Нью-Йорк, Белая Гора, Дылеевка, Новопокровское, Новобахмутовка, Желанное, Степное, Семеновка, Новоселовка Первая, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Красногоровка, Екатериновка, Антоновка, Парасковиевка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

; Работино, Новоандреевка, Орехово Запорожской области ;

; Крынки и Чернобаевка Херсонской области.

Под вражеский артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг предпринял 3 попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 6 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 2 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Клищиевка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника. Также, силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 составам ГСМ, 3 пунктам управления, 8 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 406 080 военных.