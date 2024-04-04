Оккупанты нанесли четыре авиаудара по Нью-Йорку: есть жертвы и раненый

Обстрелы населенных пунктов Украины

Сегодня сообщалось, что правоохранители проводили эвакуацию гражданского населения на Авдеевском направлении в Донецкой области и попали под вражеский обстрел.

Также глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что российские войска изменили тактику в попытках уничтожить энергетическую структуру Украины.

А ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове обесточили в четверг, 4 апреля. Причина этого - обстрелы российских оккупантов.

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