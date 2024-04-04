RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты нанесли четыре авиаудара по Нью-Йорку: есть жертвы и раненый

Архивное фото: Оккупанты нанесли четыре авиаудара по Нью-Йорку (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 4 апреля, нанесла удары по Нью-Йорку в Донецкой области. В результате этого погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его словам, россияне нанесли по городу четыре авиаудара. 

"Есть информация о двух погибших людях и 1 раненом", - написал Филашкин.

Скриншот: Нью-Йорк (deepstatemap.live)

Глава области уточнил, что были повреждены многочисленные частные дома. Точные последствия обстрела сейчас устанавливаются.

Обстрелы населенных пунктов Украины

Сегодня сообщалось, что правоохранители проводили эвакуацию гражданского населения на Авдеевском направлении в Донецкой области и попали под вражеский обстрел.

Также глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что российские войска изменили тактику в попытках уничтожить энергетическую структуру Украины.

А ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове обесточили в четверг, 4 апреля. Причина этого - обстрелы российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкая областьВойна в Украине