Окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку: є жертви і поранений

Обстріли населених пунктів України

Сьогодні повідомлялося, що правоохоронці проводили евакуацію цивільного населення на Авдіївському напрямку в Донецькій області та потрапили під ворожий обстріл.

Також голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що російські війська змінили тактику в спробах знищити енергетичну структуру України.

А ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмили в четвер, 4 квітня. Причина цього - обстріли російських окупантів.

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