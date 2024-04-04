Окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку: є жертви і поранений

Російська армія сьогодні, 4 квітня, завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього загинуло двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
За його словами, росіяни завдали по місту чотири авіаудари.
"Є інформація про двох загиблих людей і 1 пораненого", - написав Філашкін.
Скріншот: Нью-Йорк (deepstatemap.live)
Глава області уточнив, що були пошкоджені численні приватні будинки. Точні наслідки обстрілу зараз встановлюються.
Сьогодні повідомлялося, що правоохоронці проводили евакуацію цивільного населення на Авдіївському напрямку в Донецькій області та потрапили під ворожий обстріл.
Також голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що російські війська змінили тактику в спробах знищити енергетичну структуру України.
А ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмили в четвер, 4 квітня. Причина цього - обстріли російських окупантів.
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