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Окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку: є жертви і поранений

Архівне фото: Окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 4 квітня, завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, росіяни завдали по місту чотири авіаудари. 

"Є інформація про двох загиблих людей і 1 пораненого", - написав Філашкін.

Скріншот: Нью-Йорк (deepstatemap.live)

Глава області уточнив, що були пошкоджені численні приватні будинки. Точні наслідки обстрілу зараз встановлюються.

Обстріли населених пунктів України

Сьогодні повідомлялося, що правоохоронці проводили евакуацію цивільного населення на Авдіївському напрямку в Донецькій області та потрапили під ворожий обстріл.

Також голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що російські війська змінили тактику в спробах знищити енергетичну структуру України.

А ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмили в четвер, 4 квітня. Причина цього - обстріли російських окупантів.

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