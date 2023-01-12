В освобожденном селе Луганской области обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ (фото)
В деоккупированной деревне Невское (Луганская область) правоохранители обнаружили несколько танковых снарядов армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Луганской области.
"В течение пяти дней взрывотехники обследовали на наличие вражеских боеприпасов, их остатков и других взрывоопасных предметов с. Невское", - говорится в сообщении.
Взрывотехники полиции отмечают, что при осмотре территории поселка специалисты обнаружили и уничтожили следующие снаряды:
- пять осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм;
- три танковых вышибных заряда;
- два вышибных артиллерийских заряда;
- два танковых кумулятивных снаряда калибром 125 мм.
Напомним, что деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.
В результате российской агрессии за минувшие сутки в селе Невское Луганской области погибли два и пострадали еще два человека, также ранения получили шесть жителей Донецкой области.
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