ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В освобожденном селе Луганской области обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ (фото)

Новина українською →
Невское, Четверг 12 января 2023 15:35
В освобожденном селе Луганской области обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ (фото) Фото: В освобожденном селе Луганской области обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ (t.me/police_Luganschina)
Автор: Дмитрий Браславский

В деоккупированной деревне Невское (Луганская область) правоохранители обнаружили несколько танковых снарядов армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Луганской области.

"В течение пяти дней взрывотехники обследовали на наличие вражеских боеприпасов, их остатков и других взрывоопасных предметов с. Невское", - говорится в сообщении.

Взрывотехники полиции отмечают, что при осмотре территории поселка специалисты обнаружили и уничтожили следующие снаряды:

  • пять осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм;
  • три танковых вышибных заряда;
  • два вышибных артиллерийских заряда;
  • два танковых кумулятивных снаряда калибром 125 мм.

Напомним, что деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.

В результате российской агрессии за минувшие сутки в селе Невское Луганской области погибли два и пострадали еще два человека, также ранения получили шесть жителей Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск полиция Война в Украине
NEWS
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе