Оккупанты затопили главную насосную станцию Каховского магистрального канала, - Хлань

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"К сожалению, информация о затоплении ГНС (главной насосной станции) Каховского магистрального канала в результате обстрела оккупантов, подтверждается", - написал Хлань.

По его словам, это чревато тем, что Юг останется без орошения, а Ивановский и Генический районы Херсонской области и часть Запорожской без питьевой воды.

"Чтобы точно говорить о последствиях - нужен доступ к ГНС. Оккупанты туда специалистов не пускают. Если не начать решать проблемы сейчас - цепной реакцией пойдет разрушение других объектов канала", - добавил депутат облсовета.