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В Херсоне начинает появляться вода: пока с пониженным давлением

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Херсон, Среда 30 ноября 2022 13:49
В Херсоне начинает появляться вода: пока с пониженным давлением Фото: в Херсоне начинает появляться вода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне начинает появляться водоснабжение, однако воду подают с пониженным давлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Из-за подачи напряжения к насосным станциям в домах херсонцев начинает появляться централизованное водоснабжение. В настоящее время воду подают с пониженным давлением", - написал он.

Напомним, вечером 29 ноября в Херсоне подключили к электроснабжению уже половину домохозяйств.

Также отметим, что сегодня россияне в очередной раз обстреляли Херсон, один человек погиб, еще один получил ранение.

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Херсон Водоснабжение
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