Окупанти затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу, - Хлань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"На жаль, інформація про затоплення ГНС (головної насосної станції) Каховського магістрального каналу внаслідок обстрілу окупантів, підтверджується", - написав Хлань.

За його словами, це загрожує тим, що Південь залишиться без зрошення, а Іванівський та Генічеський райони Херсонської області та частина Запорізької без питної води.

"Щоб точно говорити про наслідки - потрібен доступ до ГНС. Окупанти туди фахівців не пускають. Якщо не почати вирішувати проблеми зараз - ланцюжковою реакцією піде руйнування інших об’єктів каналу", - додав депутат облради.