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Окупанти затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу, - Хлань

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Херсонська область , Четвер 01 грудня 2022 19:20
Окупанти затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу, - Хлань Фото: окупанти затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу (wikimedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу. Частина Херсонської та Запорізької областей залишились без питної води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"На жаль, інформація про затоплення ГНС (головної насосної станції) Каховського магістрального каналу внаслідок обстрілу окупантів, підтверджується", - написав Хлань.

За його словами, це загрожує тим, що Південь залишиться без зрошення, а Іванівський та Генічеський райони Херсонської області та частина Запорізької без питної води.

"Щоб точно говорити про наслідки - потрібен доступ до ГНС. Окупанти туди фахівців не пускають. Якщо не почати вирішувати проблеми зараз - ланцюжковою реакцією піде руйнування інших об’єктів каналу", - додав депутат облради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Херсоні починає з’являтися водопостачання, проте наразі воду подають зі зниженим тиском.

Також раніше ми писали, що на звільнених від російських загарбників територіях енергетики відновили високовольтну лінію, яка допоможе запустити водопостачання до Миколаєва.

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