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Энергетики восстановили высоковольтную линию, которая поможет запустить воду в Николаев

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Николаев, Суббота 26 ноября 2022 16:08
Энергетики восстановили высоковольтную линию, которая поможет запустить воду в Николаев Фото: в Николаеве возобновили высоковольтную линию, которая поможет запустить подачу воды (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На освобожденных от российских захватчиков территориях энергетики восстановили высоковольтную линию, которая поможет запустить водоснабжение в Николаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблэнерго" .

"Высоковольтная линия, которая позволит заживить потребителей Херсонской области и без которой невозможно было бы восстановить водоснабжение Николаева, готова к работе!", - отметили в облэнерго.

По информации, в результате боевых действий повреждены опоры линии электропередач, провода и сами воздушные линии. Протяженность участка составляет 23 километра.

Сообщается, что некоторые объекты были заминированы русскими войсками. Для их разминирования привлеклись взрывотехники.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Виталий Ким призвал жителей Николаева подготовиться на случай новых ударов, запастись водой, зарядить павербанки.

Также раньше мы писали, как использовать воду после продолжительного отключения.

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Николаев Электроэнергия Водоснабжение
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