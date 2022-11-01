Оккупанты вводят принудительную эвакуацию на правобережье Херсонской области
Российские военные анонсировали принудительную эвакуацию мирных жителей из временно оккупированного Каховского района Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что вывоз людей начнется в воскресенье, 6 ноября. Основанием для принудительной эвакуации является якобы "высокий уровень военной угрозы".
Ранее мы писали, что оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.
Напомним, что россияне силой выселяют граждан , проживающих вдоль Днепра в Херсонской области. Также оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.
В середине октября гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо объявил добровольное перемещение жителей Херсонской области с правого берега на левый.
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