Оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона в Скадовск, - Генштаб
Российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области", - говорится в сообщении.
По информации Генштаба, враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время, местное население лишено средств коммуникации.
"Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск", - добавили в Генеральном штабе ВСУ.
Напомним, что россияне силой выселяют граждан , проживающих вдоль Днепра в Херсонской области.
Также оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.
В середине октября гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо объявил добровольное перемещение жителей Херсонской области с правого берега на левый.
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