Оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона в Скадовск, - Генштаб

Фото: Оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона в Скадовск (wikimedia org)

Российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области", - говорится в сообщении. По информации Генштаба, враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время, местное население лишено средств коммуникации. "Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск", - добавили в Генеральном штабе ВСУ.