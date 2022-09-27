Оккупанты в Запорожской области принуждают голосовать за пятерых и формируют "добробаты"

Оккупанты во время сбора "голосов" на псевдореферендуме в Запорожской области заставили местную жительницу голосовать сразу за пятерых человек и заявили о формировании "добровольческих отрядов".
Об этом говорится в материале РБК-Украина: От "референдума" до мобилизации. Как и чем Россия шантажирует украинцев в оккупации.
"Просто солдаты зашли в летнюю кухню одной из бабушек, якобы член комиссии говорит: "Вас должно быть пять человек", она говорит: "Я арендосъемщик, я не знаю", а ей отвечают: "Ну, хорошо, значит, будете голосовать за пятерых по списку". И сидят люди с автоматами", - рассказал РБК-Украина мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
Кроме того, сразу после объявления о "референдумах" колаборанты заявили о формировании "добровольческих отрядов". В Мелитополе такой отряд уже набирается.
"Уже сказали, Балицкий (Евгений, гауляйтер из Запорожской области, - ред.) сказал, что будут формировать добровольческий батальон из трех тысяч, и выдал уже какой-то "указ". Какие критерии? Да будут вылавливать всех мужчин и все", - пояснил Федоров.
Как сообщалось, во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) на "референдуме" россияне разрешают местным жителям голосовать без документов.
Также оккупанты устроили новую провокацию на территории Запорожской АЭС. На станцию они навезли массовиков, выдавших себя за сотрудников ЗАЭС, которые якобы по собственному желанию проголосовали на "референдуме".
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