Окупанти у Запорізькій області змушують голосувати за п'ятьох і формують "добробати"

Окупанти під час збору "голосів" на псевдореферендумі в Запорізькій області змусили місцеву мешканку голосувати одразу за п'ятьох осіб та заявили про формування "добровольчих загонів".

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна: Від "референдуму" до мобілізації. Як та чим Росія шантажує українців в окупації .

"Просто солдати зайшли до літньої кухні однієї з бабусь, нібито член комісії каже: "Вас має бути п'ятеро людей", вона каже: "Я орендонаймач, я не знаю", а їй відповідають: "Ну, добре, значить, голосуватимете за п'ятьох за списком". І сидять люди з автоматами", - розповів РБК-Україна мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, відразу після оголошення про "референдуми" колаборанти заявили про формування "добровольчих загонів". У Мелітополі такий загін уже набирається.

"Вже сказали, Балицький (Євген, гауляйтер із Запорізької області, - ред.) сказав, що формуватимуть добровольчий батальйон із трьох тисяч, і видав уже якийсь "указ". Які критерії? Хай виловлюватимуть усіх чоловіків і всі", - пояснив Федоров.