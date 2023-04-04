Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов
Фото: В Мариуполе могут мобилизовать студентов (Getty Images)
Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили уведомления,о том что они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Мариупольский городской совет.
"Таким образом, россияне могут готовить почву для мобилизации молодых мариупольцев. Ведь они понимают, что уже скоро ВСУ начнут контрнаступление, поэтому им необходимо "пушечное мясо". А мариупольцы для оккупантов не представляют никакой ценности", - отмечают в Мариупольском городском совете.
Ранее мы писали о том, что Россия готовится мобилизовать 400 тысяч человек, так называемых добровольцев.
Также напомним, что оккупанты в Мариуполе хотят признать более 660 домов "бесхозяйными" и передать армии РФ.