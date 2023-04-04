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Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

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Мариуполь, Вторник 04 апреля 2023 13:02
Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов Фото: В Мариуполе могут мобилизовать студентов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили уведомления,о том что они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Мариупольский городской совет.

Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

"Таким образом, россияне могут готовить почву для мобилизации молодых мариупольцев. Ведь они понимают, что уже скоро ВСУ начнут контрнаступление, поэтому им необходимо "пушечное мясо". А мариупольцы для оккупантов не представляют никакой ценности", - отмечают в Мариупольском городском совете.

Ранее мы писали о том, что Россия готовится мобилизовать 400 тысяч человек, так называемых добровольцев.

Также напомним, что оккупанты в Мариуполе хотят признать более 660 домов "бесхозяйными" и передать армии РФ.

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Мариуполь Мобилизация в России
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