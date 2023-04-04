Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

Фото: В Мариуполе могут мобилизовать студентов (Getty Images)

Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили уведомления,о том что они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Мариупольский городской совет.