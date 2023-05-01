В Мариуполе оккупанты запустили работу "призывных комиссий" для мобилизации, - горсовет
В оккупированном Мариуполе (Донецкая область) захватчики запустили работу фейковых "призывных комиссий", необходимых для проведения мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Приказ о создании таких "комиссий" подписал главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Документ уже размещен на "официальных" каналах оккупационной "администрации", - говорится в сообщении.
Мариупольский городской голова Вадим Бойченко отметил, что сначала российские оккупанты принесли в Донецкую область войну, разрушили ее города и села, убили десятки тысяч мирных жителей, сделали их заложниками обстоятельств, а теперь хотят сделать из них резервистов.
Затем планируется бросать их на фронт в качестве пушечного мяса. По его словам, Россия уже доказала всему миру, что жизнь людей для нее ничего не стоит, это только ресурс для ведения кровавой и захватнической войны.
До августа в оккупированном городе продлится "призыв" мужчин 1996-2005 годов рождения. При этом так называемые "местные администрации" должны искать граждан, не выполняющих "военные обязательства". Им угрожают уголовной ответственностью.
Напомним, что преподаватели оккупированных мариупольских "университетов" получили уведомления о том, что они должны известить студентов о необходимости встать на военный учет.
Ранее мы писали о том, что Россия готовится мобилизовать 400 тысяч человек, так называемых добровольцев.
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