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Оккупанты в Запорожской области месяцами не платят зарплату бюджетникам, - ОВА

Архивное фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты в Запорожской области месяцами не платят зарплаты местным бюджетникам и коммунальщикам. Со всеми жалобами их отправляют к "силовикам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он добавил, что сотрудники коммунальных и бюджетных предприятий по несколько месяцев не получают выплаты от захватчиков.

"Людей, которые справедливо возмущаются, высокопоставленные коллаборационисты посылают в "прокуратуру" и "следком", - написал Федоров.

По его словам, силовики приходят на предприятия, проводят "беседы", собирают информацию о людях и ничего не делают. А бюджетники продолжают месяцами жить без зарплаты.

Что происходит на оккупированных территориях

Недавно глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что в России есть подразделения, обеспечивающие "информационную изоляцию" на территории страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Также российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовятся призвать на службу в армию подростков. Для этого завершается формирование списков.

Как захватчики проводят этнические чистки, куда депортируют украинцев и почему россияне покупают квартиры в Мариуполе, - в материале РБК-Украина.

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