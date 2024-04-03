Оккупанты в Запорожской области месяцами не платят зарплату бюджетникам, - ОВА

Оккупанты в Запорожской области месяцами не платят зарплаты местным бюджетникам и коммунальщикам. Со всеми жалобами их отправляют к "силовикам".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Он добавил, что сотрудники коммунальных и бюджетных предприятий по несколько месяцев не получают выплаты от захватчиков.
"Людей, которые справедливо возмущаются, высокопоставленные коллаборационисты посылают в "прокуратуру" и "следком", - написал Федоров.
По его словам, силовики приходят на предприятия, проводят "беседы", собирают информацию о людях и ничего не делают. А бюджетники продолжают месяцами жить без зарплаты.
Недавно глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что в России есть подразделения, обеспечивающие "информационную изоляцию" на территории страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.
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