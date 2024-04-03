Окупанти в Запорізькій області місяцями не платять зарплату бюджетникам, - ОВА

Він додав, що співробітники комунальних і бюджетних підприємств по кілька місяців не отримують виплати від загарбників.

"Людей, які справедливо обурюються, високопоставлені колаборанти посилають у "прокуратуру" і "слідком", - написав Федоров.

За його словами, силовики приходять на підприємства, проводять "бесіди", збирають інформацію про людей і нічого не роблять. А бюджетники продовжують місяцями жити без зарплати.

Що відбувається на окупованих територіях