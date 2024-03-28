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Буданов: в России есть подразделения, занимающиеся "промывкой" мозгов в оккупации

Четверг 28 марта 2024 13:52
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Буданов: в России есть подразделения, занимающиеся "промывкой" мозгов в оккупации Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В России есть подразделения, которые обеспечивают "информационную изоляцию" на территории страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины Кирилла Буданова во время Kyiv Stratcom Forum 2024 года.

"В России есть абсолютно небульварное, как говорится, понятие, это официальное понятие - "информационная изоляция". Для этого созданы соответствующие подразделения. Они точно есть в системе Минобороны (Министерства обороны России, - ред.). Они действуют в районах боевых действий, они есть во многих различных ветвях власти", - рассказал Буданов.

Как пояснил руководитель ГУР, главной задачей вышеупомянутых подразделений является отрезание населения от правдивой информации. С этим реально бороться на подконтрольных территориях Украины, но в оккупации - невозможно.

"И это тоже будет большой проблемой после их освобождения (временно оккупированных территорий, - ред.). Потому что "промывка" мозга идет довольно таки серьезная", - добавил руководитель ГУР.

Российская дезинформация

Следует объяснить, что во время войны враг также применяет дезинформацию с целью вызова панических настроений у населения. Как пример, сообщение о якобы подготовке 350-тысячной российской армии к наступлению на Харьков, которое не соответствует действительности.

Также в анонимных Telegram-каналах распространялась информация о подготовке России к новым атакам против Украины. Некоторые СМИ распространили информацию, что враг может выпустить одновременно 200-250 воздушных целей.

В начале февраля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерег о том, что российская пропаганда также будет использовать тему выборов президента.

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Война в Украине Российская Федерация ГУР Кирилл Буданов
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