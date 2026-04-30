Оккупанты в Запорожье маскируются под гражданских для диверсий, - перехват ГУР

В ГУР сообщили, что военные РФ из 7-й десантно-штурмовой дивизии используют гражданскую одежду для маскировки на Ореховском направлении в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления разведки в сети Facebook.
Украинские разведчики зафиксировали очередной эпизод, в котором российские военные пытаются скрыть свое передвижение, переодеваясь в гражданскую одежду.
Речь идет о подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил РФ, действующих на Ореховском направлении.
По данным перехвата, таким образом оккупанты пытаются снизить риск поражения со стороны украинских сил обороны и продвинуться на позиции.
В одном из радиоперехватов зафиксированы указания военнослужащих РФ, которые координируют действия своих подразделений:
"Можете выдвигаться, вы ж по гражданке, только слушайте небо, слушайте небо", — говорит один из оккупантов другому.
Эти слова свидетельствуют о попытке скрытого перемещения и использовании гражданской одежды как элемента маскировки.
Военные эксперты отмечают, что использование гражданской одежды в боевых действиях является нарушением норм международного гуманитарного права.
Подобная практика осложняет различие между комбатантами и мирным населением, создавая дополнительные риски для гражданских лиц в зоне конфликта.
