Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Оккупанты в Запорожье маскируются под гражданских для диверсий, - перехват ГУР

18:57 30.04.2026 Чт
2 мин
Так оккупанты пытаются снизить риск ударов со стороны украинских сил обороны
aimg Анастасия Никончук
Фото: российские военные (GettyImages)

В ГУР сообщили, что военные РФ из 7-й десантно-штурмовой дивизии используют гражданскую одежду для маскировки на Ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления разведки в сети Facebook.

Маскировка под гражданских на фронте

Украинские разведчики зафиксировали очередной эпизод, в котором российские военные пытаются скрыть свое передвижение, переодеваясь в гражданскую одежду.

Речь идет о подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил РФ, действующих на Ореховском направлении.

По данным перехвата, таким образом оккупанты пытаются снизить риск поражения со стороны украинских сил обороны и продвинуться на позиции.

Перехваченный разговор

В одном из радиоперехватов зафиксированы указания военнослужащих РФ, которые координируют действия своих подразделений:

"Можете выдвигаться, вы ж по гражданке, только слушайте небо, слушайте небо", — говорит один из оккупантов другому.

Эти слова свидетельствуют о попытке скрытого перемещения и использовании гражданской одежды как элемента маскировки.

Нарушение международного права

Военные эксперты отмечают, что использование гражданской одежды в боевых действиях является нарушением норм международного гуманитарного права.

Подобная практика осложняет различие между комбатантами и мирным населением, создавая дополнительные риски для гражданских лиц в зоне конфликта.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля подписал законы, предусматривающие продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 суток.

Отметим, что Украина совместно с рядом европейских государств объявила о создании новой коалиции CORPUS, которая призвана пересмотреть систему оборонных закупок и повысить их координацию и эффективность между участниками.

