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Оккупанты в Запорожской области заставляют жителей менять автономера на российские, - ЦНС

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Запорожская область, Понедельник 15 мая 2023 16:39
Оккупанты в Запорожской области заставляют жителей менять автономера на российские, - ЦНС Фото: оккупанты в Запорожской области заставляют жителей менять автономера на российские (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики заставляют жителей менять автомобильные номера на российские, угрожая конфискацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, оккупанты усилили проверки авто на украинских номерах.

Захватчики задерживают такие авто на блокпостах и настойчиво "убеждают" владельцев зарегистрировать автомобиль в российских органах власти, угрожая, что в будущем машины на украинских номерах будут конфисковываться.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей коллаборанты и предатели, сотрудничающие с российскими оккупантами, массово выезжают в РФ.

Также ранее мы писали, что российские военные усиленно мародерят и обворовывают местных жителей на захваченных территориях в Запорожской и Херсонской областях.

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