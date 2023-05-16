Оккупанты угрожают отключать электричество людям, которые не получат паспорта РФ, - ЦНС
Оккупанты в Запорожской области заставляют людей получать российские паспорта, чтобы им в дальнейшем не отключали электроснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты заставляют жителей захваченной части Запорожской области перезаключать договоры о поставках электроэнергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для такой процедуры у людей должны быть российский паспорт, идентификационный номер и документы на право собственности на жилье по российскому "стандарту".
"Оккупанты дают 30 дней на оформление всех "документов" и перезаключение сделки, иначе будут отключать квартиры от электроэнергии", - добавили в ЦНС.
Напомним, что российские захватчики начали давить на жителей Луганской области, не желающих получать паспорта РФ. Жителям города Сватово урезают зарплаты на 30%.
Оккупанты пытаются ускорить темпы паспортизации в Херсонской области и намеренно портят украинские документы.
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