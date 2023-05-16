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Оккупанты угрожают отключать электричество людям, которые не получат паспорта РФ, - ЦНС

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Запорожская область, Вторник 16 мая 2023 15:34
Оккупанты угрожают отключать электричество людям, которые не получат паспорта РФ, - ЦНС Фото: Россияне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты в Запорожской области заставляют людей получать российские паспорта, чтобы им в дальнейшем не отключали электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты заставляют жителей захваченной части Запорожской области перезаключать договоры о поставках электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для такой процедуры у людей должны быть российский паспорт, идентификационный номер и документы на право собственности на жилье по российскому "стандарту".

"Оккупанты дают 30 дней на оформление всех "документов" и перезаключение сделки, иначе будут отключать квартиры от электроэнергии", - добавили в ЦНС.

Напомним, что российские захватчики начали давить на жителей Луганской области, не желающих получать паспорта РФ. Жителям города Сватово урезают зарплаты на 30%.

Оккупанты пытаются ускорить темпы паспортизации в Херсонской области и намеренно портят украинские документы.

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