Оккупанты угрожают отключать электричество людям, которые не получат паспорта РФ, - ЦНС

Оккупанты в Запорожской области заставляют людей получать российские паспорта, чтобы им в дальнейшем не отключали электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Оккупанты заставляют жителей захваченной части Запорожской области перезаключать договоры о поставках электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для такой процедуры у людей должны быть российский паспорт, идентификационный номер и документы на право собственности на жилье по российскому "стандарту".

"Оккупанты дают 30 дней на оформление всех "документов" и перезаключение сделки, иначе будут отключать квартиры от электроэнергии", - добавили в ЦНС.