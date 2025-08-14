Оккупанты потеряли истребитель Су-30СМ в районе Змеиного, - ВМС Украины

В районе острова Змеиный мог упасть российский истребитель Су-30СМ. Враг потерял связь с пилотами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

Средства разведки ВМС получили радиоперехват о потере связи с Су-30СМ. Он выполнял задачу юго-восточнее острова Змеиный. "Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам", - уточнили военные. Сейчас оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. На море нашли обломки самолета. При этом пилотов не обнаружили.