Оккупанты потеряли истребитель Су-30СМ в районе Змеиного, - ВМС Украины

Четверг 14 августа 2025 18:41
Иллюстративное фото: Россия могла потерять Су-30СМ (Минобороны РФ)
Автор: Иван Носальский

В районе острова Змеиный мог упасть российский истребитель Су-30СМ. Враг потерял связь с пилотами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

Средства разведки ВМС получили радиоперехват о потере связи с Су-30СМ. Он выполнял задачу юго-восточнее острова Змеиный.

"Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам", - уточнили военные.

Сейчас оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. На море нашли обломки самолета. При этом пилотов не обнаружили.

Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ - российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель 4 поколения. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе, уничтожения воздушных, наземных и надводных целей.

Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги. Максимальная скорость Су-30СМ составляет 2125 км/ч, а практический потолок - 17 300 м. Боевой радиус достигает 1500 км, а максимальная взлетная масса - 34 500 кг.

Стоимость самолета - около 50 млн долларов.

К слову, 24 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" сгорел истребитель Су-30СМ.

Деталей операции украинская военная разведка тогда не раскрывала.

