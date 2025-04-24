В России уничтожен самолет Су-30СМ стоимостью 50 млн долларов, - ГУР

В России на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Ориентировочная стоимость уничтоженного самолета - 50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет! ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отметили разведчики.

В разведке отметили, что ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета - 50 млн долларов.

"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России - на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", - сообщили в ГУР.

Уничтожение российских самолетов

Напомним, в феврале воины 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский самолет Су-25. Это произошло на Торецком направлении фронта.

В декабре прошлого года украинские воины спецподразделения ГУР МО "Group 13" впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5. Речь идет о ликвидации вражеского вертолета Ми-8.

Также ранее украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ в Черном море. По борту они попали из ПЗРК.

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