Окупанти втратили винищувач Су-30СМ у районі Зміїного, - ВМС України

У районі острова Зміїний міг впасти російський винищувач Су-30СМ. Ворог втратив зв'язок із пілотами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.

Засоби розвідки ВМС отримали радіоперехоплення про втрату зв'язку з Су-30СМ. Він виконував завдання на південний схід від острова Зміїний. "Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин", - уточнили військові. Наразі окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. На морі знайшли уламки літака. При цьому пілотів не виявили.