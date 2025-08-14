ua en ru
Окупанти втратили винищувач Су-30СМ у районі Зміїного, - ВМС України

Четвер 14 серпня 2025 18:41
Окупанти втратили винищувач Су-30СМ у районі Зміїного, - ВМС України Ілюстративне фото: Росія могла втратити Су-30СМ (Міноборони РФ)
Автор: Іван Носальський

У районі острова Зміїний міг впасти російський винищувач Су-30СМ. Ворог втратив зв'язок із пілотами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.

Засоби розвідки ВМС отримали радіоперехоплення про втрату зв'язку з Су-30СМ. Він виконував завдання на південний схід від острова Зміїний.

"Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин", - уточнили військові.

Наразі окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. На морі знайшли уламки літака. При цьому пілотів не виявили.

Су-30СМ

Винищувач Су-30СМ - російський двомісний багатоцільовий важкий винищувач 4 покоління. Він призначений для завоювання переваги в повітрі, знищення повітряних, наземних і надводних цілей.

Літак оснащений двома турбореактивними двигунами з керованим вектором тяги. Максимальна швидкість Су-30СМ становить 2125 км/год, а практична стеля - 17 300 м. Бойовий радіус досягає 1500 км, а максимальна злітна маса - 34 500 кг.

Вартість літака - близько 50 млн доларів.

До слова, 24 квітня Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що на території аеродрому "Ростов-на-Дону центральний" згорів винищувач Су-30СМ.

Деталей операції українська військова розвідка тоді не розкривала.

