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Российские войска отступают с важного плацдарма на юге Украины, - "Атэш"

10:43 08.06.2026 Пн
2 мин
Что заставило оккупантов покинуть позиции?
aimg Елена Чупровская
Российские войска отступают с важного плацдарма на юге Украины, - "Атэш" Фото: россияне бегут с Кинбурнской косы (Getty Images)
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Российские подразделения покидают Кинбурнскую косу на Николаевщине. Снабжение полностью заблокировано, почти все оккупанты уже сбежали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

Снабжение отрезали

Действия Сил обороны Украины перекрыли маршруты обеспечения российских войск на косе. По данным "АТЕШ", доставка боеприпасов, горючего и продовольствия полностью остановилась.

Подразделения 337-го полка из-за этого оказались в изоляции и начали отход - с северной и с западной части косы.

Потери и перевод вымотали полк

После перевода части личного состава 337-го полка на Запорожское направление подразделения на косе фактически остались без людей. Пополнение не проводилось ни разу.

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Командование перебрасывает бойцов с одних позиций на другие - латает дыры там, где ситуация критическая. На Кинбурнской косе остаются лишь разрозненные остатки подразделений.

Российские войска отступают с важного плацдарма на юге Украины, - &quot;Атэш&quot;Фото: где расположена Кинбурнская коса (скриншот Google Maps)

Дроны сделали свое

Огневые группы оккупантов не справляются со сбитыми БПЛА Сил обороны. При этом потери среди личного состава продолжают расти.

Логистическая система врага на этом участке окончательно разрушена, пишет "АТЕШ".

Напомним, что с начала 2025 года Силам обороны удалось освободить около 590 квадратных километров территории.

Тем временем РБК-Украина писало, что ВСУ перехватили инициативу на фронте и достигли наибольших успехов со времени Курской операции.

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