ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне фактически уничтожили Кинбурнскую косу и "Асканию-Нову", - Плетенчук

Четверг 06 ноября 2025 10:09
UA EN RU
Россияне фактически уничтожили Кинбурнскую косу и "Асканию-Нову", - Плетенчук Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Константин Широкун

Россияне боевыми действиями на юге фактически уничтожили Кинбурнскую косу и уникальный заповедник "Аскания-Нова".

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Речь идет о том самом заповеднике - "Аскания-Нова". Экологи уже били тревогу и обращались ко мне, прося привлечь внимание к этой теме, ведь она, к сожалению, не слишком обсуждается в медиа", - заявил Плетенчук.

Он также подчеркнул, что Кинбурнская коса фактически уничтожена. При этом сказать, удастся ли восстановить заповедник ("Асканию-Нову" - ред.) и когда именно - пока сказать невозможно. Так же боевые действия вокруг Крыма существенно влияют на флору и фауну.

По разным оценкам, экологи сообщают о гибели тысяч дельфинов, ведь они очень чувствительны к взрывам.

По словам представителя ВМС ВСУ, экологи из Одесской области информировали о появлении нефтяных пятен, которые уже добрались до побережья возле Одессы, хотя их масштаб значительно меньше, чем на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, что по данным ВМС ВСУ, с временно оккупированной Кинбурнской косы российские захватчики продолжают обстрелы южных районов Николаевской и Херсонской областей. Кроме того, с этой локации враг имеет возможность атаковать суда, которые могут потенциально выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана.

Также ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения погибло много дельфинов в бухтах Севастополя - их выбрасывало на разные берега оккупированного Крыма.

Среди обнаруженных были и контуженные животные с симптомами поражения сонарами. Среди погибших дельфинов много особей вида белобочка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кінбурнська коса ВМС Украины Херсонская область Николаевская область
Новости
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины