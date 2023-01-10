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Оккупанты установили огневой контроль над трассой Бахмут - Соледар, - Арестович

Новина українською →
Украина, Вторник 10 января 2023 22:56
Оккупанты установили огневой контроль над трассой Бахмут - Соледар, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советник Офиса президента Украины (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты установили огневой контроль над трассой Бахмут - Соледар в Донецкой области.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире "Фейгин Live".

"Это значит, что они могут обстреливать наши идущие автомобили. Это усложняет поставки города", - пояснил советник Офиса президента Украины.

Также он заявил, что восточные окраины Соледар под контролем сил РФ.

Оккупанты установили огневой контроль над трассой Бахмут - Соледар, - Арестович

По словам Арестовича, если даже украинское командование примет решение вывести войска из Соледара, это не повлияет на ход войны.

Напомним, что российские оккупанты сконцентрировали больше своих подразделений на Бахмутском направлении и системнее давят на оборону украинских войск, в том числе и в Соледаре.

Украинские военные немного продвинулись в направлении Кременной Луганской области. В то же время войска РФ пытаются увеличивать интенсивность боев в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.

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