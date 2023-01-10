ВСУ продвинулись под Кременной, а ЧВК "Вагнера" пытается наступать в Соледаре: карты боев

Украинские военные незначительно продвинулись в направлении Кременной Луганской области. В то же время, войска РФ пытаются увеличивать интенсивность боев в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

ВСУ продолжают продвижение в Луганской области

8 и 9 января российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил 8 января, что в районе Кременной идут ожесточенные бои и что российские войска перебросили в этот район несколько десантно-штурмовых батальонов и тяжелую технику для удержания линии обороны.

По данным РосСМИ, украинские войска готовятся к возобновлению наступления на Лиманском участке западнее Кременной и концентрируют технику в районе Терного (15 км западнее Кременной). Боевые кадры с геолокацией показывают дуэль между российскими и украинскими танками к юго-западу от Кременной возле Дибровы, что указывает на то, что ВСУ, вероятно, добились успехов в лесном массиве к западу от Кременной.

Ситуация в Донецкой области: ожесточенные бои в Соледаре и Бахмуте

Российские войска продолжали наземные атаки в Соледаре и его окрестностях. Представители Минобороны Украины вновь заявили, что, хотя российские силы не полностью контролируют Соледар, ситуация в поселке крайне сложная.

По данным росСМИ, ЧВК "Вагнера" ведут бои в центре Соледара, а кадры, опубликованные 9 января, показывают интенсивные перестрелки из стрелкового оружия возле здания администрации Соледара.

Судя по опубликованным кадрам, ВСУ сохраняют контроль над предприятием "Артемсоль" и окружающими его многоэтажками в северной части города. Российские источники заявили, что войска РФ захватили Бахмутское (к юго-востоку от Соледара), Красную Гору и Парасковиевку (к юго-западу от Соледара), хотя визуального подтверждения этой информации нет.

Российские СМИ заявили, что украинские силы концентрируют крупную группировку войск в западной части Донецкой области в районе Угледара для подготовки новых наступлений. В Минобороны России заявили, что в этом районе также активно действуют украинские диверсионно-разведывательные группы.

Южное направление: оккупанты стягивают резервы

Оккупанты продолжали укреплять свои позиции на левобережье Херсонской области. Так, российские силы использовали дымовую завесу, чтобы скрыть разгрузку военной техники в Новоалексовке, в 9 километрах к северо-западу от Геническа на трассе Геническ-Каховка. Украинские официальные лица заявили, что российские войска обстреляли Херсон из зажигательных боеприпасов в ночь с 7 на 8 января.

Войска РФ продолжали строительство оборонительных укреплений и транспортировку военной техники в Запорожской области на фоне сохраняющихся опасений по поводу возможного контрнаступления украинских войск в этом районе.

ВСУ продолжали наносить удары по российским военным объектам на юге Украины. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что были взрывы на заводе "Гидромаш" в Мелитополе Запорожской области. Российский источник утверждал, что есть доказательства того, что украинские силы нанесли удар по двум российским складам боеприпасов в Мелитополе.