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Окупанти встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Соледар, - Арестович

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 22:56
Окупанти встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Соледар, - Арестович Фото: Олексій Арестович, радник Офісу президента України (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Соледар у Донецькій області.

Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі "Фейгін Live".

"Це означає, що вони можуть обстрілювати наші автівки, які йдуть. Це ускладнює постачання міста", - пояснив радник Офісу президента України.

Також він заявив, що східні околиці Соледар під контролем сил РФ.

Окупанти встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Соледар, - Арестович

За словами Арестовича, якщо навіть українське командування ухвалить рішення вивести війська із Соледара, то це не вплине на перебіг війни.

Нагадаємо, що російські окупанти сконцентрували більше своїх підрозділів на Бахмутському напрямку та системніше тиснуть на оборону українських військ, зокрема й у Соледарі.

Українські військові трохи просунулися у напрямку Кремінної Луганської області. Водночас, війська РФ намагаються збільшувати інтенсивність боїв у районі Бахмута та Соледара Донецької області.

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