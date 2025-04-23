Оккупанты утром снова ударили по Харькову дроном, атаковали жилую многоэтажку

Мэр уточнил, что для атаки росармия применила беспилотник типа "Молния", а "прилет" фиксировался в Индустриальном районе Харькова

"И уже утром, несколько минут назад, БПЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе", - рассказал Терехов в своем Telegram в 07:36.

Он проинформировал, что, к счастью, произошло попадание именно в технический этаж.

Сейчас данных о возможных пострадавших нет, добавил городской голова.

Удары БПЛА по Харькову

Отметим, что этим утром в Харькове до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий дроновой атаки на этот город, а также чрезвычайники и спасатели разбирают завалы.

Так, этой ночью, 23 апреля, в Харькове раздавалась серия взрывов и фоне ударов со стороны российских оккупантов с применением дронов-камикадзе (предварительно типа "Шахед"). Как передали в ГСЧС, по предварительным данным жертв и пострадавших в Харькове нет.

Также представители местной власти рассказали, что в Харькове фиксировали шесть ударов в Новобаварском районе города. Тогда мэр уточнил, что пожар в результате вражеской атаки был масштабным.

Добавим, что вчера днем и вечером враг также бил по Харькову дронами-камикадзе. Так, 22 апреля днем российские оккупанты запустили по Харькову "Шахеды", и тогда в городе прогремели несколько взрывов. Противник атаковал 4 района Харькова, а именно: Шевченковский, Салтовский, Киевский и Новобаварский.

В результате вражеского дронового удара пострадали десять человек.

Также напомним, что вечером 22 апреля росармия снова ударила по Харькову БПЛА - в результате атаки загорелся гараж в Салтовском районе города. Выяснилось, что для того обстрела захватчики применили беспилотник типа "Молния".