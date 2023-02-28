Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: в ОВА показали последствия

Фото: Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды били из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.