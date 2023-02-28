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Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: в ОВА показали последствия

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Вторник 28 февраля 2023 08:06
Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: в ОВА показали последствия Фото: Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды били из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В результате атак врага никто не пострадал, но есть разрушение.

По словам главы областной администрации, в городе повреждена гостиница, 3 частных дома, хозяйственная постройка и авто.

"Кроме этого, оборваны линии электропередач", - добавил Лысак.

Фото: Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, 27 февраля россияне обстреляли Днепропетровскую область и повредили частные дома.

К слову, ночью 26 февраля захватчики нанесли 17 ударов по громадам Днепропетровской области.

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