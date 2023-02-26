Войска РФ ночью обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома, ЛЭП и газопровод

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"17 вражеских обстрелов Никопольского района за ночь. Агрессор накрыл огнем Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. Люди не пострадали, но есть разрушения", - говорится в сообщении.

В Никополе повреждены три частных жилых дома, в одном из них горела крыша, огонь спасатели затушили. Также в городе повреждены две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередач.

В Марганце пострадало частное предприятие, колледж, многоквартирный дом, несколько нежилых построек. Длится обследование территорий.