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Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область: повреждены частные дома

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Днепропетровская область, Понедельник 27 февраля 2023 20:07
Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область: повреждены частные дома Фото: Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 27 февраля, российские военные снова обстреляли Днепропетровскую область и повредили частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня агрессор снова стрелял по Никопольскому району - самому Никополю и Марганецкой общине. Стрелял и по Синельниковщине. Там под удар попала Великомихайловская община", - говорится в сообщении.

Лысак объяснил, что в общей сложности российская армия совершила 5 обстрелов из тяжелой артиллерии и выпустила 40 снарядов.

"Повреждены с десяток домов. А еще 4 хозяйственные постройки, несколько авто, газопровод. Обошлось без пострадавших", - добавил глава области.

Напомним, что оккупанты ночью 27 февраля дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Российские военные ночью, 26 февраля, нанесли 17 ударов по общинам Днепропетровской области.

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