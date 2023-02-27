Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область: повреждены частные дома

В понедельник, 27 февраля, российские военные снова обстреляли Днепропетровскую область и повредили частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня агрессор снова стрелял по Никопольскому району - самому Никополю и Марганецкой общине. Стрелял и по Синельниковщине. Там под удар попала Великомихайловская община", - говорится в сообщении.

Лысак объяснил, что в общей сложности российская армия совершила 5 обстрелов из тяжелой артиллерии и выпустила 40 снарядов.

"Повреждены с десяток домов. А еще 4 хозяйственные постройки, несколько авто, газопровод. Обошлось без пострадавших", - добавил глава области.