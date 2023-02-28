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Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії: в ОВА показали наслідки

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Вівторок 28 лютого 2023 08:06
Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії: в ОВА показали наслідки Фото: Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 28 лютого тричі били з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав, але є руйнування.

За словами очільника обласної адміністрації, в мiстi пошкоджений готель, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто.

"Окрім цього, обiрванi лiнiї електропередач", - додав Лисак.

Фото: Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, 27 лютого росіяни обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили приватні будинки.

До слова, вночі 26 лютого загарбники завдали 17 ударів по громадах Дніпропетровської області.

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