Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії: в ОВА показали наслідки

Фото: Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські окупанти у ніч на 28 лютого тричі били з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.