Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії: в ОВА показали наслідки
Російські окупанти у ніч на 28 лютого тричі били з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав, але є руйнування.
За словами очільника обласної адміністрації, в мiстi пошкоджений готель, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто.
"Окрім цього, обiрванi лiнiї електропередач", - додав Лисак.
Фото: Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, 27 лютого росіяни обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили приватні будинки.
До слова, вночі 26 лютого загарбники завдали 17 ударів по громадах Дніпропетровської області.
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