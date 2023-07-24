Оккупанты обстреливали из артиллерии Днепропетровскую область: есть пострадавшая

В результате российского артиллерийского обстрела по Днепропетровской области, совершенного оккупантами вчера, пострадала одна женщина. В воскресенье поздно вечером противник также наносил удары по Мировскому обществу Никопольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Вчера поздно вечером враг ударил по Мировскому обществу Никопольского района. Применил тяжелую артиллерию. Обошлось без погибших и раненых", - рассказал чиновник.

Другие районы и общины региона под удары захватчиков не попадали.

"К врачам обратилась 54-летняя женщина, пострадавшая во время вчерашнего обстрела Синельниковщины", - сообщил глава ОВА.

Он уточнил, что у пострадавшей черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Российские обстрелы Днепропетровской области

Российские оккупанты обстреливают территорию Днепропетровской области практически ежедневно. Захватчики для ударов активно применяют реактивную и тяжелую артиллерию, что расположена на другом берегу Днепра. Часто под удар попадает Никополь и район.

Так, в ночь на 23 июля войска РФ били по Никополю, применяя для ударов тяжелую артиллерию. В результате вражеских атак были повреждения домов и другой инфраструктуры.

Перед этим, 22 июля, в результате российских ударов по Никополю пострадали три человека.

Также напомним, что 3 июля в результате вражеских ударов по городам Марганец и Никополь пострадала пожилая женщина.