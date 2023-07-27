Удары РФ по Днепропетровской области: повреждены церковь, дома и образовательное учреждение

Российские войска обстреливали в течение всей ночи Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеских атак в ряде населенных пунктов есть повреждения и разрушения домов, хозяйственных построек, церкви и образовательного учреждения.

Об этом 27 июля сообщает РБК-Украина , ссылаясь на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака .

Чиновник уточнил, что район подвергался ударам со стороны российских войск 7 раз.

"Почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии попали по Никополю, Покровской и Красногригорьевской общинам", - рассказал он.

Кроме того, этой ночью противник для атаки по области применял также дрон-камикадзе, однако силами и средствами ПВО ВСУ "Шахед" удалось "приземлить".

Глава ОВА рассказал о последствиях российских обстрелов по н.п. Никопольского района. Были повреждены:

образовательное учреждение,

админздание,

компания связи,

почта,

церковь,

два 2-этажных дома,

хозяйственная постройка,

линии электропередач.

"Какие еще разрушения причинил враг - выясняют спасатели. Они продолжают обследовать территорию. Люди не пострадали", - добавил чиновник.

Последствия атаки войск РФ по Никопольскому району Днепропетровской области (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Территория Днепропетровской области подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов почти ежедневно. Часто под удар попадает Никополь и район.

На днях в результате российского артиллерийского обстрела Синельниковщины Днепропетровской области пострадала женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, что 23 июля войска РФ били по Никополю, применяя для ударов тяжелую артиллерию. В результате вражеских атак были повреждения домов и другой инфраструктуры.

А за день до этого, 22 июля, в результате российских ударов по Никополю пострадали три человека.