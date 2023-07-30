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Россияне атаковали Днепропетровскую область "шахедами" и артиллерией: какие последствия

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Воскресенье 30 июля 2023 07:54
Россияне атаковали Днепропетровскую область "шахедами" и артиллерией: какие последствия Фото: россияне ночью атаковали Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 30 июля россияне атаковали Днепропетровскую область, применяя артиллерию и дроны-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Так, четырежды россияне били из артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам.

А на Криворожский район противник направил два "шахеда" - их сбили защитники неба из ВК "Юг".

"Обломки упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Поврежден складское помещение", - отметил Лысак.

Он добавил, что последствия атак уточняются, но погибших и пострадавших нет.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские войска почти каждый день обстреливают территорию Днепропетровской области из реактивной и тяжелой артиллерии, расположенной на другом берегу Днепра. В основном под удар попадает Никополь и район.

Так, 22 июля из-за обстрелов пострадали три человека - два мужчины и женщина, в городе было повреждено 8 домов.

А в ночь на 11 июля оккупанты при обстреле Никопольского района выпустили из артиллерии полтора десятка снарядов.

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