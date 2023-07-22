Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии, есть раненые и разрушения

Российские войска снова обстреляли Никополь Днепропетровской области, используя для ударов вчера вечером артиллерию. В результате вражеских атак есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Чиновник уточнил, что пострадали три человека - двое мужчин и женщина.

" 57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние - средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома", - сказал он.

В городе были повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек, а также - линия электропередач.

"Еще раз агрессор обстрелял город уже ночью. Избил промышленное предприятие. Без жертв", - добавил глава ОВА.

Кроме того, атаковали российские оккупанты Днепропетровскую область также беспилотником, вероятно - "Шахедом", но вражеский дрон успешно "приземлили" военные ВСУ.

Последствия вражеских обстрелов по Никополю (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Российские войска обстреливают территорию Днепропетровской области почти ежедневно. Захватчики для ударов активно применяют реактивную и тяжелую артиллерию, что расположена на другом берегу Днепра. Часто под удар попадает Никополь и район.

Так, напомним, что в ночь на 11 июля оккупанты при обстреле Никопольского района выпустили из артиллерии полтора десятка снарядов.

Ночью перед этим, 10 июля, захватчики также били из артиллерии по Никополю и Марганецкой общине.

А 3 июля в результате вражеских ударов по городам Марганец и Никополь пострадала пожилая женщина.