Оккупанты из-за потерь техники идут в штурмы на лошадях (видео)

Фото: россияне вынуждены пересаживаться на новый "транспорт" в результате потерь техники в штурмах (Getty Images)

Из-за быстрой потери своей техники российские оккупанты вынуждены идти в штурмы на лошадях. Однако ВСУ быстро "минусуют" таких штурмовиков с помощью беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

Украинские защитники обнародовали видео с дрона, на котором зафиксировано двух вражеских военных, которые передвигаются верхом на лошадях. "Российские оккупанты так быстро теряют технику во время своих "мясных штурмов", что вынуждены передвигаться на лошадях. Но даже это им не помогает - операторы дронов 5 штурмового батальона 92 ОШБр "минусуют" врага, как только видят цель", - рассказали военные ВСУ.