ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты из-за потерь техники идут в штурмы на лошадях (видео)

Украина, Понедельник 22 декабря 2025 16:29
UA EN RU
Оккупанты из-за потерь техники идут в штурмы на лошадях (видео) Фото: россияне вынуждены пересаживаться на новый "транспорт" в результате потерь техники в штурмах (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Из-за быстрой потери своей техники российские оккупанты вынуждены идти в штурмы на лошадях. Однако ВСУ быстро "минусуют" таких штурмовиков с помощью беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

Украинские защитники обнародовали видео с дрона, на котором зафиксировано двух вражеских военных, которые передвигаются верхом на лошадях.

"Российские оккупанты так быстро теряют технику во время своих "мясных штурмов", что вынуждены передвигаться на лошадях. Но даже это им не помогает - операторы дронов 5 штурмового батальона 92 ОШБр "минусуют" врага, как только видят цель", - рассказали военные ВСУ.

Потери врага

Украинские защитники продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, одновременно уничтожая его наступательный потенциал в тыловых районах.

Согласно официальной информации, общее количество ликвидированного личного состава противника приблизилось к 1,2 млн человек и продолжает увеличиваться ежедневно.

Только за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 120 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 109 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 64 единицы автомобильной техники российских оккупантов.

Отметим, за прошедшие сутки, 21 декабря, на фронте произошло 223 боевых столкновения. ВСУ поразили район сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Дроны ГУР атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе
Дроны ГУР атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ