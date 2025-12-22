Оккупанты из-за потерь техники идут в штурмы на лошадях (видео)
Из-за быстрой потери своей техники российские оккупанты вынуждены идти в штурмы на лошадях. Однако ВСУ быстро "минусуют" таких штурмовиков с помощью беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.
Украинские защитники обнародовали видео с дрона, на котором зафиксировано двух вражеских военных, которые передвигаются верхом на лошадях.
"Российские оккупанты так быстро теряют технику во время своих "мясных штурмов", что вынуждены передвигаться на лошадях. Но даже это им не помогает - операторы дронов 5 штурмового батальона 92 ОШБр "минусуют" врага, как только видят цель", - рассказали военные ВСУ.
Потери врага
Украинские защитники продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, одновременно уничтожая его наступательный потенциал в тыловых районах.
Согласно официальной информации, общее количество ликвидированного личного состава противника приблизилось к 1,2 млн человек и продолжает увеличиваться ежедневно.
Только за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 120 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 109 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 64 единицы автомобильной техники российских оккупантов.
Отметим, за прошедшие сутки, 21 декабря, на фронте произошло 223 боевых столкновения. ВСУ поразили район сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.